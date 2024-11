Sénégal : Le secteur de la microfinance, un pourvoyeur d’emplois

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Novembre 2024

En plus de créer des emplois indirectement grâce aux financements accordés, les institutions de microfinance créent et consolident des emplois en interne dans le cadre de leurs activités.



En 2023, le personnel technique employé par les institutions de microfinance se situe à 5012 agents, soit une hausse de 3% par rapport à 2022 (4803).

Adou FAYE







Source : L'effectif des institutions de microfinance est un indicateur qui reflète la capacité du secteur à atteindre un plus grand nombre de bénéficiaires, à étendre leur réseau et à répondre à une demande croissante de services financiers.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Le-secteur-de-la-m...

