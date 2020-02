Sénégal : Les administrateurs de la BAD ‘’auscultent’’ les projets financés par la Banque Les administrateurs du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) sont attendus ce lundi au Sénégal pour un séjour au cours duquel ils vont visiter les projets financés par la Banque, indique un communiqué.

Les administrateurs, qui resteront dans le pays jusqu’au 22 février, "prévoient également de rencontrer les plus hautes autorités du pays ainsi que différents partenaires stratégiques".

"Des échanges sont prévus avec les partenaires gouvernementaux, notamment le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, gouverneur de la Banque pour le Sénégal, ainsi que son homologue des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, le gouverneur suppléant", souligne le communique.

Il ajoute que "des entrevues auront également lieu avec les ministres clés, sous la tutelle desquels sont placés plusieurs projets financés par la Banque". "Il s’agit des ministres de l’Agriculture et de l’Equipement rural, des Infrastructures terrestres et du Désenclavement, du Tourisme et des Transports aériens, du Développement communautaire, du Pétrole et des Energies."

L’agenda prévoit aussi des échanges prévus avec d’autres partenaires techniques, comme l’Agence de promotion des investissements (APIX), le Bureau de suivi du plan Sénégal émergent (BOS), la Délégation à l’entreprenariat rapide (DER), la société civile et le secteur privé, etc.

La Banque africaine de développement, partenaire du Sénégal depuis 1972, a financé jusqu’à présent 114 opérations pour un montant cumulé d’environ 3,15 milliards de dollars américains (1 878 milliards de FCFA), selon le communiqué.

Les engagements en cours s’élèvent à environ 2 milliards de dollars (1 187 milliards de FCFA) et sont composés de projets du secteur public, d’opérations du secteur privé et d’une garantie partielle de crédit pour la couverture du risque de change.

