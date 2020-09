Sénégal: Les exportations, la production et les ventes locales de ciment en hausse

Elle note également qu’en glissement annuel, les ventes locales de ciment (+19,5%) et la production (+10,1%) ont connu une augmentation. Par contre, ajoute-elle, les exportations se sont contractées de 9,3% par rapport à la même période de l’année précédente.

Source : Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Les-exportations-l...

