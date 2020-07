Sénégal: Les grandes inititiatives du Ministère de l’Education dans la gestion de crise du Covid-19

C’est le cas du Sénégal avec le Ministère de l’éducation qui a lancé plusieurs initiatives et programmes, en collaboration avec ses partenaires stratégiques comme l’Unesco et Huawei Technologies.



Cours en ligne: « Apprendre chez soi » / « Etudier à la maison »



Depuis l’avénement de la pandémie, le Ministère de l’Education du Sénégal a adopté une mesure importante appelée « Apprendre chez soi » / « Étudier à la maison », qui inclut les cours en ligne, les cours à la télévision, les cours à la radio communautaire, et les classiques cours sur papiers pour venir au bout de la crise sanitaire.



“Dans le cas des cours en ligne, nous avons adopté le e-learning, une plateforme sur lequel le ministère de l’éducation a travaillé durant ces dernières années. Nous avons aussi développé des techniques d’apprentissage numériques, l’effort de digitalisation avait déjà commencé depuis quelques années ”, a expliqué Seyni Ndiaye Fall, coordonnateur du Système national d’information et de gestion de l’éducation du Sénégal.



Lors d’un webinaire organisé par Huawei en partenariat avec Unesco sur les questions de Gestion de crise du Covid19 dans l’éducation, M. Fall explique que « beaucoup de partenaires nous ont accompagnés dans l’initiative du projet « Etudier à la maison ». Notamment l’UNESCO qui a fourni des équipements et facilités au ministère de l’Education du Sénégal, ainsi que la formation des enseignants et élèves.



Dans la coalition mondiale pour l’éducation, Huawei Technologies, fournira des tablettes, solutions et plateformes d’enseignement à distance gratuits comme par exemple, une application qui s’apelle « Link Now», au ministère de l’Education nationale”



Cependant, la collaboration entre Huawei Technologies et le Ministère n’a pas débuté en cette période de crise de Covid-19.



Selon lui, les deux parties ont commencé à travailler ensemble, il y a quelques années. Ils collaborent sur un important projet national conduit par la multinationale, avec la participation de plusieurs de leurs experts.



Monsieur Ndiaye de rappeler par ailleurs lors de son intervention, que l’un des plus importants principes du Ministère de l’Education Nationale est l’égalité. Ainsi donc tous les élèves sénégalais ont sans exception droit à une éducation de qualité.



« Huawei Technologies a aussi construit le réseau du Ministère de l’Education et le Ministère de l’Economie Numérique et des Télécommunications, et a fourni un large support technique sur ce projet. Pour dire que Huawei Technologies collabore avec le Ministère de l’Education Nationale depuis des années, et cette collaboration a engendré un grand succès pour les deux parties », dit-il, tout en signifiant que la Télé et la Radio communautaire ont joué un grand rôle dans la sensibilisation.



“ Le Ministère de l’éducation a également lancé un autre programme d’enseignement à distance appelé « les cours à la télévision », une chaîne d’enseignement qui permet aux élèves n’ayant pas internet, de continuer leur éducation. En plus de cela, la radio communautaire est également utilisée dans le cadre de la Favorisation de l'équité et la qualité de l'éducation grâce à la technologie. Elle a permis aux élèves qui n’ont ni internet, ni télévision et vivant dans des zones éloignées de continuer à étudier ”, avance-t-il.



Plus encore, précise Seyni Ndiaye Fall “ certains élèves vivent dans des zones encore plus éloignées, et n’ont même pas accès à l’électricité, ils ont eux aussi droit à l’éducation ”.



“ C’est dans ce sens que le ministère de l’éducation a prodigué des photocopieuses pour les instituts d’éducation, leurs permettant de produire des documents imprimés à distribuer aux élèves n’ayant pas accès à Internet, à la télévision ainsi qu’à la radio. Tous ces efforts ont pour but de respecter les principes de l’éducation l’égalité et l’éthique ”, rappelle le coordinteur national.















Cheikhou Aidara

Journaliste