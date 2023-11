Sénégal : Les prix à la consommation haussent de 2,1% au mois de juillet

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l’information, les prix à la consommation ont conservé leur dynamique d’inflation pour le cinquième mois consécutif.



A l’en croire, cette augmentation du niveau des prix est essentiellement liée au renchérissement des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+3,8%) sur la même période.



La même source fait savoir enfin, dans le dernier numéro de son rapport intitulé « Repères statistiques » consacré au mois de juillet 2023, qu’en glissement annuel, l’inflation est évaluée à 5,7%.



Bassirou MBAYE

Au mois de juillet 2023, l’Indice harmonisé des prix à la consommation (Ihpc) a enregistré une bonification de 2,1%.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Les-prix-a-la-cons...