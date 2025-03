Sénégal : Les prix des produits à la consommation baissent de 0,8% en décembre 2024

Elle explique dans la foulée que cette baisse est portée essentiellement par le fléchissement des prix de la «Communication »qui ont diminué de 2,1% ainsi que ceux des «Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » qui ont connu un repli de 1,4% sur la même période.



En glissement annuel, la même source fait savoir que les prix se renchérissent de 0,3% au mois de décembre 2024. Par ailleurs, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie renseigne que le taux d’inflation annuel s’établit à 0,8% en 2024.

