Sénégal : Les recettes ont augmenté de 357,4 milliards de Francs Cfa au mois de juin

Cette situation est imputable à l’augmentation des recettes fiscales (+38,4 milliards de FCFA) et non fiscales (+7,8 milliards de FCFA), selon l’Ansd.



L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) fait savoir dans la même perspective qu’en glissement annuel, les recettes de l’Etat du Sénégal ont progressé de 11,7 %.



La même source relève enfin qu’au premier semestre de l’année 2023, le niveau des recettes s’est amélioré de 195,5 milliards de Francs Cfa par rapport à la même période de l’année 2022.



Bassirou MBAYE

Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Les-recettes-ont-a...