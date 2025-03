Sénégal : Les termes de l’échange s’améliorent de 5,7% en décembre 2024

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Mars 2025 à 10:28 | | 0 commentaire(s)|

L’information est de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), qui en a fait écho dans la dernière édition de son rapport mensuel intitulé « Repères statistiques » consacrée au mois de décembre 2024.



Ainsi, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), les termes de l’échange s’améliorent de 5,7% s’établissant à 1,10 au mois de décembre 2024, contre 1,04 au mois précédent.

Bassirou MBAYE





Source : Au mois de décembre 2024, les échanges commerciaux du Sénégal sont marqués par une dégradation des prix à l’importation (-5,7%) et de ceux à l’exportation (-0,3%), par rapport au mois précédent.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Les-termes-de-l-ec...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook