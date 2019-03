Sénégal- Mali (2-1): Ferdinand Coly juge une victoire « tirée par les cheveux »

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Mars 2019 à 11:07 | | 0 commentaire(s)|

Dans les tribunes du stade Léopold Sédar Senghor hier, Ferdinand Coly a suivi le match amical qui opposait Sénégal au Mali. L’ancien défenseur des "Lions" a donc observé de plus près le jeu des poulains d'Aliou Cissé, qui ont remporté la partie sur le score de 2 à1. « C’est un match d’enseignement, avec une équipe malienne, qui a posé le jeu et nous a, énormément, posé de problèmes. L’équipe a joué, tant bien que mal, parce quer c’est un groupe qui n’a pas l’habitude de jouer ensemble. Ils ont fini par gagner ce match, mais ça été tiré par les cheveux », commente-t-il, interrogé par Source A.



Et d’ajouter : « Les changements ont été bénéfiques avec les rentrées de Sadio Mané et Salif Sané qui ont fait la différence. On n’a pas perdu la rencontre, mais on a beaucoup de choses à rectifier. L’enseignement à tirer de cette rencontre, est qu’on a encore des choses à faire ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos