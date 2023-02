Sénégal / Migrations : L’OIM planche sur l’harmonisation d'une charte de prise en charge des migrants secourus en mer

‘’ Ce projet vient à son heure, parce qu’il permet de capaciter tous les acteurs impliqués dans le débarquement des migrants en termes de prise en charge, pour donner un visage humain à la prévention, afin de rendre aux migrants toute leur dignité et leurs droits ’’, a déclaré Henry Boum Ciss, chef de la division communication, prévention et sensibilisation du Comité interministériel de lutte contre l'émigration irrégulière.



Le projet porte sur ‘’ le renforcement des capacités permettant au gouvernement du Sénégal de fournir aux migrants vulnérables, une aide et une protection soucieuses des sexospécificités et fondées sur les droits après leur débarquements ’’.



Le Sénégal ‘’ a fait le pari de cerner toute la problématique migratoire '', a dit M. Ciss, ajoutant que l'État a mis sur pied ce Comité interministériel de lutte contre l'émigration irrégulière en décembre 2020.



A l'en croire, l’ambition est de ‘’ palier certains manquements et fédérer des actions des synergies autour de cette problématique ’’.