Sénégal-Pays-Bas aujourd’hui à 16 h : l’emploi du temps des élèves réaménagé Le football, opium du peuple. Pour le match d’ouverture du Sénégal face au Pays-Bas à partir de 16 heures, les cours seront interrompus à l’école, afin de permettre aux élèves et enseignants de regarder le match. Senenews.com

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Novembre 2022 à 10:43 | | 0 commentaire(s)|

Un aménagement horaire a été effectué aussi bien dans le public que dans le privé. D’après Les Échos, qui donne l’information, les cours s’arrêteront à 15 heures.



Ainsi, les élèves et enseignants amoureux de foot auront le temps de rentrer chez eux et s’installer devant le poste pour suivre le match Sénégal-Pays-Bas.



