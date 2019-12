Sénégal: Plus de 4000 femmes victimes de viol entre 2016 et 2019

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2019 à 10:22 | | 0 commentaire(s)|

Plus de 4 000 femmes ont été violées au Sénégal entre 2016 et 2019. Ces chiffres ont été rendus public hier, lors du vote de la loi criminalisant le viol, renseigne seneweb qui cite le quotidien national « Le Soleil », lequel ajoute que certains cas de viol sont même suivis de meurtre.



Le projet loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie a été voté ce lundi, à l’unanimité et par acclamation.



Jusque-là, le viol était considéré comme un simple délit, passible de cinq à dix ans de prison.



Avec la criminalisation, les auteurs encourent des peines pouvant aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos