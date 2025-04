Sénégal–Roumanie : Vers un renforcement de la coopération universitaire et scientifique Dr Abdourahmane Diouf, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation du Sénégal a reçu, ce jeudi 17 avril 2025, l’ambassadeur de Roumanie à Dakar, Son Excellence Nicolae Nâstase. Cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur les perspectives de coopération bilatérale dans le domaine de l’enseignement supérieur.

Les deux parties ont exprimé leur volonté commune de dynamiser les relations entre les universités sénégalaises et roumaines, notamment à travers l’octroi de bourses d’études à tous les niveaux. La mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs a été identifiée comme un levier prioritaire pour renforcer cette collaboration.



Dans cet esprit, le Sénégal et la Roumanie ont convenu d’élargir les domaines de coopération en intégrant des secteurs d’avenir tels que le numérique, l’intelligence artificielle, les sciences spatiales et le nucléaire.



Cette orientation marque une volonté partagée d’adapter les systèmes d’enseignement aux défis contemporains et de soutenir l’innovation scientifique au service du développement.



