Sénégal : Sale temps pour le climat des affaires avec la suspension des audiences au tribunal de commerce

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Novembre 2021 à 20:26 | | 0 commentaire(s)|

Le traitement des contentieux au tribunal du commerce de Dakar est à l’arrêt. Le collectif des juges et conseillers consulaires a décidé de la suspension des audiences sur la période du 08 au 15 Novembre 2021. En effet, le collectif dit rencontrer d’énormes difficultés pour percevoir leurs indemnités depuis leur entrée en fonction et ne réclame que la somme de 153 millions de francs!



Comment pourrait-on comprendre une telle situation ? Voudrait –on mettre à la merci des juges et conseillers consulaires à la solde de « prédateurs économiques ?».

Après tant d’efforts consentis dans la mise en place du tribunal de commerce dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires, l’Etat gagnerait à trouver une solution immédiate et durable pour éviter de nouvelles perturbations qui irrémédiablement va porter atteinte à la crédibilité et au fonctionnement du tribunal de commerce.

Oumar Nourou





Source : Le collectif des juges et conseillers consulaires a décidé de suspendre ses audiences sur la période du 08 au 15 novembre 2021.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Sale-temps-pour-le...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos