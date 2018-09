Sénégal : StarTimes débourse 6,2 milliards FCfa pour diffuser la Ligue 1 de football

Le groupe médiatique chinois StarTimes a acheté à 6,2 milliards F Cfa les droits de retransmission de la Ligue 1 sénégalaise pour les dix prochaines saisons, à raison de 600 millions F CFA par an, a appris APA de source médiatique.



Selon le quotidien L’Observateur (privé), le bail, liant la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) dirigée par Saër Seck et StarTimes va entrer en vigueur dès la saison 2018-2019,, dont le coup d’envoi est prévu fin octobre prochain.



Le quotidien sportif Stades, renseignant que le contrat de diffusion entre les deux entités « a été signé depuis l’an dernier », informe que les représentants de la LSFP et de StarTimes doivent se rencontrer ce jeudi pour faire « les derniers réglages ».



En sus, ledit journal indique que « les matchs de la Ligue 1 seront retransmis par la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS, publique).