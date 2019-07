Sénégal-Tunisie : pourquoi il n’y a pas penalty sur la faute de main de Gana (Arbitres) Les joueurs tunisiens ont crié au scandale après le pénalty annulé par l’arbitre de la rencontre, dimanche, lors de la victoire des "Lions" sur les Aigles de Carthage (1-0), en demi-finale de la Can 2019. Et pourtant, selon des experts cités par "L’Observateur", il n’y avait pas penalty selon les nouvelles règles.

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2019 à 17:51 | | 0 commentaire(s)|

« Il a sifflé penalty, mais après consultation de la Var, il est revenu sur sa décision. Parce devant la situation, on regarde si la main a aidé le corps à prendre du volume. Ou si la main est en mouvement. Evidemment, il n’y avait pas penalty », a déclaré Ousmane Fall, ancien arbitre international.



Pour un autre arbitre international du Niger, qui a préféré garder l’anonymat, « c’est un défenseur sénégalais qui l’a joué de la tête. Cela a ricoché sur la main d’un autre défenseur (Gana), un joueur du même camp, il n’y a pas penalty».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos