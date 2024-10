Sénégal-Turquie : Les dossiers brûlants qui attendent le Président Bassirou Diomaye Faye à Ankara Après ses déplacements en Afrique, en France, en Chine et aux États-Unis, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye se rendra prochainement en Turquie, pour une visite officielle. Cette information a été rendue publique avant-hier, à l'issue des consultations politiques entre le Sénégal et la Turquie.

Selon une note transmise à "EnQuête", le chef de l'État sénégalais répondra ainsi à l'invitation de son homologue, le président Racep Tayyip Erdogan et sera en Turquie le 31 octobre prochain. « Cette visite a fait l'objet de discussions lors de la troisième session des consultations politiques entre les deux pays. Les délégations se sont rencontrées au siège du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères à Dakar », précise ladite note.



Ces dernières années, les relations entre Dakar et Ankara se sont considérablement renforcées, sous l'impulsion du président Erdogan et de l'ancien président sénégalais, Macky Sall.



L'un des symboles de cette coopération bilatérale fructueuse est le développement rapide de l'entreprise turque Summa, qui a joué un rôle clé dans la réalisation de nombreuses infrastructures publiques à Diamniadio, la nouvelle ville sénégalaise. Aux côtés de Limak, une autre entreprise turque, Summa avait également obtenu, sous le régime précédent, la gestion de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass.



Cependant, depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement, certaines entreprises turques, dont Summa, ont fait face à des difficultés, notamment avec l'administration fiscale. La société a reçu un redressement fiscal de plus de 20 milliards de francs Cfa, ce qui a ouvert un bras de fer judiciaire.



Aux dernières nouvelles, une solution à l'amiable semblait être en cours de négociation. Il est évident que le président Erdogan mettra tout en œuvre, pour défendre les intérêts de ses ressortissants établis au Sénégal, selon toujours "EnQuête".





