Sénégal : Un appel à l’unité et à la souveraineté pour les 65 ans de l’indépendance

Jeudi 3 Avril 2025

Le 3 avril 2025, à la veille de la célébration du 65e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye a adressé un discours solennel à la Nation.



Entre hommage aux « Jàmbaars » (anciens combattants et forces de défense), engagement pour la souveraineté économique et réforme des finances publiques, ce message a marqué un tournant décisif dans la gouvernance du pays.



