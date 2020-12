Sénégal: le communicant Cheikh Mbacké Sène prend du galon

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Décembre 2020 à 09:11 | | 0 commentaire(s)|

Ancien journaliste, devenu consultant en communication stratégique, veilles et intelligence économique, Cheikh Mbacké Sène est également président du Forum Economique de Dakar et de la commission préparatoire du Centre international d’analyse économique. Titulaire de 3 MBA, Cheikh Mbacké Sène a effectué une partie de son parcours professionnel au Maroc, à travers plusieurs structures et institutions dont, entre autres, la fondation Hub Africa, la Fondation de l’Education pour l’emploi (efe Maroc), Injaz Al Maghrib, le Réseau Maroc Entreprendre ou encore la Fondation du jeune entrepreneur.

Financialafrik





Source : Jusqu’ici conseiller technique en charge des veilles foncière et intelligence économique au ministère sénégalais de la l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique et chef de la cellule communication de la Direction générale de la construction et de l’habitat, Cheikh Mbacké Sène change de cap et devient conseiller technique et chef de la cellule communication au ministère sénégalais de la Jeunesse.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-le-communicant-Che...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos