Sénégal : les Pays-Bas accordent un appui financier de 20 millions d’euros pour le projet de dépollution de la baie de Hann, à Dakar

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Septembre 2018

(Agence Ecofin) - Les Pays-Bas ont accordé un appui financier d’un montant de 20 millions d’euros (environ 13,12 milliards FCFA) en faveur du Sénégal, en vue de la mise en œuvre du projet de dépollution de la baie de Hann, à Dakar.

La signature de la convention de financement a eu lieu le vendredi 14 septembre 2018, dans la capitale sénégalaise, entre le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba, et le premier conseiller de l’ambassade des Pays-Bas près le Sénégal, Bert Vermaat.

Ce financement permettra ainsi d’améliorer le cadre de vie et le bien-être des populations par la dépollution et la décontamination de la baie de Hann, par une meilleure gestion des eaux usées déversées par les industriels.

En effet, une grande partie des entreprises installées le long de la baie rejette directement à la mer leurs effluents pollués, sans prétraitement. De même, la plupart des déchets domestiques sont rejetés à la mer sans traitement.

Cette dégradation et l’absence de réseau d’assainissement industriel et domestique ont des conséquences très graves, à la fois sur le plan social (perte de l’usage d’un milieu favorable aux loisirs et au développement du tourisme), économique (pertes de revenus pour les populations locales du fait du recul des loisirs et du tourisme ainsi que la diminution de la pêche côtière en quantité et en qualité) et encore plus sanitaire avec le développement de maladies infectieuses chez les populations locales.

La finalité du projet est donc la restauration durable de la qualité des eaux de la baie de Hann, qui permettra à la fois de protéger le milieu marin et d'améliorer la situation sanitaire des populations riveraines (55 000 personnes), en traitant 95% de la pollution bactérienne.

Notons que cet appui financier des Pays-Bas est destiné à compléter un prêt de l’Agence française de développement (AFD), d’un montant de 30 millions d’euros (environ 20 milliards FCFA), accordé en 2009.



