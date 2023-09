Sénégal vs Algérie: Amadou Ba, Premier Ministre, Ministre des Sports rend visite aux Lions En prélude au match amical Sénégal vs Algérie prévu ce mardi 12 septembre 2023 au Stade Me Abdoulaye WADE, le Premier Ministre, Ministre des Sports Monsieur Amadou BA a rendu visite aux Lions du Sénégal.

Le Premier Ministre, Ministre des Sports était accompagné du Ministre de l’urbanisme et par ailleurs Vice Président de la Fédération Sénégalaise de Football Monsieur Abdoulaye SOW et du Ministre de la jeunesse Monsieur Pape Malick NDOUR.



Ainsi, le Ministre des Sports leur a apporté tout le soutien du Président de la République Monsieur Macky SALL. « Je transmets tout d’abord les salutations du Président de la République qui est le Premier Supporter. Je pense qu’il y’a 12 Gaindés, mais maintenant, il a pris la place du douzième Gaindé et les autres deviennent treizième Gaindé », a-t-il indiqué sur un ton amusant.



Dans la foulée, le Ministre des Sports rappelle que cette visite permet de constater de visu les conditions de préparation de l’équipe première tout en réitérant ses encouragements à l’endroit de la bande à Sadio Mané qui aura à cœur de prendre leur revanche sur les Fennecs d’Algérie, vainqueurs de la CAN 2019 aux dépens du Sénégal.



Mais, entre temps, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et le Sénégal est devenu Champion d’Afrique. En somme, c’est une confrontation entre les deux derniers vainqueurs de la CAN.



