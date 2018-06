Sénégal vs Colombie : Faites-le pour l’Afrique, c’est possible Comme en 2002 lors de sa 1ère participation, le Sénégal a l’occasion de se hisser en 8èmes de finale de coupe du monde. Il suffit juste de ne pas perdre ce jeudi à Samara face à la Colombie.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Juin 2018 à 09:02 | | 0 commentaire(s)|

Depuis 1986, l’Afrique a toujours compté au moins un représentant en huitièmes de finale. Il y en a eu même deux aux Brésil, il y a 4 ans, avec l’Algérie et le Nigéria. L’Algérie avait même poussé les futurs champions du monde Allemands jusque dans leurs derniers retranchements, avant de céder en prolongations.



A deux éditions du mondial 2026, élargi à 48 participants (9 places garanties et un barragiste pour l’Afrique), cela ferait bien tache de ne plus voir d’équipe africaine à partir de samedi. L’Egypte, le Maroc, la Tunisie et le Nigéria sont tour à tour tombés et il ne reste plus que le Sénégal. Ce jeudi 14h00 GMT, au moment donc de fouler la pelouse de l’Aréna Stadium de Samara, les "Lions" ne seront pas seulement poussés par les supporters sénégalais présents en Russie, ni par les 14 millions qui prient au Sénégal, mais par plus d’un milliard d’Africains.



« Il faut jouer comme contre la Pologne », conseillent beaucoup d’observateurs. Face à Lewandowski et ses partenaires, les "Lions" avaient montré beaucoup d’envie, de combativité, de hargne, de malice et d’efficacité devant les buts. Ce qui leur avait permis de s’imposer (2-1). Quelques jours plus tard face au Japon, ils ont démarré avec les mêmes vertus, ont mené deux fois au score, mais se sont à chaque fois relâchés et ont fini par partager les points (2-2).



Au moment d’affronter la Colombie, Sadio Mané et ses partenaires, ont toujours leur destin en main. Il leur suffit juste de ne pas perdre pour valider la qualification. Ce qu’ils ont réussi à faire en match officiel depuis qu’Aliou Cissé s’est installé sur le banc en mars 2015.



C’est possible, il faut le faire.











Stades

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook