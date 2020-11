Sénégal vs Guinée-Bissau: Ouverture du score sur penalty

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Novembre 2020 à 17:26 | | 0 commentaire(s)|

Sadio Mané semble s’être bien exercé aux tirs des penaltys, après ses multiples échecs avec l’équipe nationale. Il vient s’ouvrir le score sur penalty à la 43e minute, dans le match qui oppose les « Lions » à la Guinée-Bissau, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2021.



Le Sénégal mène par 1 but à 0 à la mi-temps.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos