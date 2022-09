Sénégalais bloqués au Niger : Leur retour annoncé ce 19 septembre

L’information nous est parvenue de l’ONG Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) d’après qui, selon la nouvelle qu’ils ont reçue des responsables de l’OIM et confirmée par l’ambassadeur, ils sont au nombre de 149 Sénégalais.



La nouvelle de leur retour a été confirmée par leur contact aux Nations-Unies, à Washington. Et dans ce processus de rapatriement, l’Etat du Sénégal ne fait que donner son autorisation, de même que les autorités nigériennes qui autorisent l’avion à sortir de son territoire, car le vol charter est payé par les Nations-Unies qui ont confié l’opération à une de leurs agences, l’OIM plus précisément.



« Nous avons appris, de sources sûres, que nos compatriotes qui étaient bloqués dans le désert du Niger depuis plus de deux mois, suite à leur expulsion de l'Algérie, seront enfin rapatriés par les Nations-Unies, avec l’aide des autorités nigériennes. Cela nous réjouit au plus haut point, dans la mesure où notre alerte a été prise au sérieux dès le début et traitée avec diligence et efficacité par les autorités susmentionnées », avait déclaré Adama Mbengue, le président de l’ONG.



Pour rappel, cela fait plus de deux mois que ADHA avait lancé l’alerte sur la situation précaire et périlleuse que vivaient nos compatriotes.