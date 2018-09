Sénégalais en situation irrégulière en Europe: l'Etat annonce leur rapatriement immédiat

Avis sans frais pour les émigrés sénégalais en situation irrégulière à l’étranger, particulièrement en Europe. Le gouvernement du Sénégal a décidé de concert avec leur d’accueil de les rapatrier, selon Sorry Kaba directeur des sénégalais de l’Extérieur.



«L’Etat du Sénégal compte organiser des missions humanitaires dans ces pays où l’immigration prend de plus en plus d’ampleur, pour identifier les sénégalais en situation irrégulière, les ramener au pays afin de leur offrir des opportunités », a-t-il déclaré mardi, rapportent les journaux « Les Echos » et « Vox Populi » à la presse.

« Il y a aujourd’hui près de trois millions de Sénégalais hors du pays. Parmi eux, il y a ceux qui sont dans une situation régulière et ceux qui le sont pas. Parmi ces derniers, il y a 250 000 qui ont passé par la mer pour joindre l’Italie, la France ou encore l’Allemagne (…) L’Etat va les identifier et les rapatrier. C’est un choix à faire et nous sommes dans cette résolution », a ajouté Sorry Kaba.

Il précise cependant que «ceux ont duré et intégré dans leurs pays d’accueil, qu’ils soient en situation régulière ou pas, ils ne sont pas concernés et l’Etat du Sénégal s’engage à renforcer leur existence. Par contre ceux qui viennent d’être arrêtés, seront rapatriés ».

«Le Sénégal n’est pas un pays qui traverse la guerre, encore moins un Etat non démocratique pour que ces ressortissants puisse faire une demande de réfugié dans les pays comme l’Allemagne. C’est ce qu’ils avaient commis comme erreur. Après les recherches menées et les résultats qui montrent qu’ils viennent du Sénégal, le rapatriement est très facile. Le problème qui se posera, c’est celui du passeport ou du laisser passer qui assurera le voyage jusqu’au Sénégal. C’est là que l’Ambassade va intervenir pour distribuer les permis de voyage », a-t-il dit.