Sénégalais morts de Covid-19 : JAMRA demande au Président Macky Sall de rapatrier les corps

Lundi 20 Avril 2020

L'ONG JAMRA, "après en avoir été mandatée par le Coordonnateur du Collectif international pour le rapatriement des corps des Sénégalais décédés, demande respectueusement au chef de l'État, Macky Sall, de faire revenir le ministre des Affaires étrangères sur son opposition au rapatriement des corps de nos défunts compatriotes de la Diaspora, arrivés en fin de parcours terrestre".



Qu'il permette, déclare Mame Matar Guèye, "à leurs familles de pouvoir leur offrir, lors de leur inhumation, un rite funéraire conforme à leur confession religieuse, plutôt que d'être réduits en cendre dans les crématoriums d'Outre Atlantique, ou entassés dans des fosses communes, ou encore d'astreindre leurs familles respectives au paiement d'une redevance locative de la tombe".



"Que l'État du Sénégal permette aux familles d'offrir à leurs défunts des sépultures décentes, dans les cimetières du Sénégal de leur choix. Afin qu'il soit loisible aux parents et aux proches de se rendre à volonté au chevet tombale de leurs êtres chers, pour s'y recueillir dans la ferveur religieuse et les gratifier de leurs prières. Atténuant ainsi, la douleur de leurs deuils", conclut Jamra.

