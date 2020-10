Senelec perd une manche devant Akilee

Rebondissement dans le feuilleton judiciaire entre la Senelec et la société Akilee. «L’As» annonçait la semaine dernière que le procès au tribunal de commerce de Dakar n’a pas eu lieu parce que l’affaire n’avait pas été enrôlée.



Désormais, c’est chose faite. En audience de référé du lundi 19 octobre, le Tribunal de Commerce, statuant publiquement et en premier ressort, s’est déclaré incompétent sur la saisine de la Senelec. Le juge met les dépens à la charge de la Senelec. Pour rappel, la Senelec qui a porté l’affaire au tribunal était défendue par Mes Sow, Seck et Diagne. Me Abdou Dialy Kane était l’avocat de Akilee.

L'As