Seny Mandiang, Maire de Marsassoum, aux anges, après la réalisation de leur pont : «Un bon coup de fouet au programme de désenclavement de la région» Après Thiès, c’est au tour de la région de Sédhiou d’accueillir le président de la République, Macky Sall, à compter de ce dimanche jusqu’au jeudi 2 mars 2023, pour une tournée et une visite économiques. Après l'accueil populaire qui lui sera réservé, il est prévu l’inauguration du pont de Marsassoum.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Février 2023 à 10:57 | | 0 commentaire(s)|

À cet effet, l’achèvement de cette infrastructure va servir de connexion entre les différentes populations de la région de Sédhiou.



« La réalisation du pont de Marsassoum permet aujourd'hui, de donner un coup de fouet au programme de désenclavement de la région de Sédhiou, en relançant les activités économiques de la zone, l'écoulement des produits agricoles et halieutiques et d'assurer une bonne connectivité entre les différentes populations de la région. Également, d'améliorer le pouvoir d'achat des populations locales », a souligné Seny Mandiang, le maire de Marsassoum.



C’est dans ce sillage que ce dernier, en sa qualité de coordonnateur du Parti de l’Alliance pour la République (Apr) de la commune, dit réserver un accueil chaleureux, populaire et inédit au chef de l'État, le président de la République, Macky Sall, en y impliquant tous les acteurs politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la mouvance présidentielle.



Selon le maire, une belle opportunité sera saisie par les populations, pour rendre un hommage mérité au président de la République, pour les nombreuses réalisations faites dans la région et notamment, dans la commune et présenter quelques doléances pour d'autres projets socio-économiques dans la commune.











Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook