Septième édition du Food Tour à Dakar : Au-delà des traditions culinaires, l’entrepreneuriat et l’innovation agricole au menu

« Nous avons pensé qu’il était important de rapprocher les pays pour faciliter les relations de commerce surtout dans le domaine du tourisme gastronomique qui devient de plus en plus important », a expliqué la co-fondatrice Cmd tourism and trade.



Pour Cécile Mambo, pendant très longtemps, c’est un secteur du tourisme qui a été très négligé et il est ainsi important de promouvoir la diplomatie culturelle et économique et à travers les produits locaux africains.



Avec son thème qui invite à explorer les traditions culinaires, l’entrepreneuriat et l’innovation agricole, la rencontre qui a servi de vitrine pour faire le plaidoyer sur le ‘’consommer africain’’ a vu la participation d’acteurs du tourisme, du commerce, de l’agroalimentaire, du corps diplomatique, du secteur privé africain entre autres.



Joignant l’utile à l’agréable, la rencontre permis au Nigéria, au Bénin, au Cameroun, au Ghana, au Sénégal, à la Namibie etc de présenter leurs cultures à travers des groupes de danse et de chants qui se sont succédés sur scène, avec des instruments musicaux parfois spécifiques à chaque pays.



Au niveau de stands dédiés, les saveurs culinaires et les produis agricoles transformés ou pas ont été exposés au public venu nombreux découvrir les spécificités de chaque pays, se laissant emballer sous le charme des diversités sonorités musicales.



« On a les pays comme la Namibie qui ont amené certains de leurs produits agroalimentaires transformés. Vous avez au stand du Ghana les produits agricoles et celui de l’Agence sénégalaise de promotion touristique (Aspt) où est exposé le thieb Dijene (riz au poisson) », a ajouté la dame. Pour qui, il est « important de se réunir comme ça pour faciliter les relations entre les pays ».



Pour sa part, l’ambassadeur du Cameroun à Dakar qui a porté la parole des autres représentations diplomatiques a surtout souligné l’importance de promouvoir davantage le commerce intra-africain en développant notamment les offres touristiques avec un accent sur la gastronomie.



Jean Koe NTANGA a ainsi évoqué la nécessité de promouvoir les produits agricoles africains en appuyant les producteurs à accéder aux financements, à la formation et aux renforcements des capacités. Cela permettra, selon lui, d’augmenter les capacités de production et de transformation des produits agricoles, surtout dans le contexte de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).



« Il faut que nos cultures surtout nos traditions africaines culinaires soient bien connues et qu’on puisse donner les moyens à nos agriculteurs pour qu’ils puissent relever les défis et produire ce qu’il faut », a soutenu le chef de la diplomatie camerounaise à Dakar.



Pour clôturer la présente édition du Food tour, un dîner de Gala est prévu dans la capitale sénégalaise le samedi 19 avril 2025. Ce sera l’occasion de remettre quatre prix à des acteurs de la gastronomie africaine qui se sont distingués de par l’innovation et durabilité, la croissance et impact des entreprises, la communauté et leadership mais surtout l’excellence de leurs produits.

Bassirou MBAYE





Source : https://www.lejecos.com/Septieme-edition-du-Food-T...

