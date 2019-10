Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sergey Brin : Le milliardaire, cofondateur de Google, s'est remarié Rédigé par leral.net le Lundi 7 Octobre 2019 à 16:51 | | 0 commentaire(s)| Très bon parti, à la tête d'une fortune estimée à plusieurs milliards d'euros, Sergey Brin n'est officiellement plus sur le marché des célibataires. Le Russe de 46 ans a épousé Nicole Shanahan, "il y a déjà quelque temps", comme le rapporte la Page Six du "New York Post".



Sergey Brin est à nouveau un homme remarié, une heureuse nouvelle que le cofondateur de Google a préféré garder pour lui, mais qu'un indiscret a partagée avec la presse américaine. La Page Six du New York Post est en effet en mesure d'annoncer que le milliardaire russe de 46 ans a épousé Nicole Shanahan, une ravissante entrepreneuse et avocate américaine de 34 ans comme l'indique sa page LinkedIN. Le couple s'est uni "il y a quelque temps", après deux ans d'amour.



Ce mariage gardé secret est la suite logique de leur histoire puisque Sergey Brin et Nicole Shanahan sont les heureux parents d'une petite fille née en 2018. En novembre 2018, la belle Nicole était apparue très enceinte lors de la 7e cérémonie du Breakthrough Prize au NASA Ames Research Center, à Mountain View.



Ce mariage n'est pas le premier pour Sergey Brin. En effet, le cofondateur de Google a été uni à Anne Wojcicki de 2007 à 2015. Cette dernière n'était autre que son associée. Ils s'étaient mariés aux Bahamas. Selon les rumeurs, leur mariage aurait été soumis à l'épreuve de l'adultère. Sergey Brin aurait eu une liaison avec une jeune employée de la société âgée de 26 ans, Amanda Rosenberg, en 2013.



À l'époque, un représentant de Google avait confirmé leur séparation et avait indiqué que les parents de deux enfants (un garçon né en 2008 et une fille née en 2011) étaient restés en bons termes. Leur divorce avait été finalisé en 2015. Malgré leur séparation, Sergey Brin et Anne Wojcicki ont continué à diriger ensemble The Brin Wojcicki Foundation.









Accueil Envoyer à un ami Partager