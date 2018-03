Sergio Ramos, papa pour la troisième fois

Sergio Ramos a annoncé ce dimanche la naissance de son troisième enfant avec l’animatrice TV espagnole, Pilar Rubio. Le petit Alejandro et sa maman se portent bien.



La famille Ramos s’agrandit. Ce dimanche, Sergio Ramos a annoncé via Twitter la naissance de son troisième enfant avec l’animatrice espagnole, Pilar Rubio.



Un troisième fils



"C’est avec une énorme joie que nous vous présentons Alejandro, a écrit le défenseur du Real Madrid et de l'Espagne. Il est né ce dimanche des Rameaux (Ramos en espagnol). La maman et le petit se portent merveilleusement bien."



Alejandro rejoint ainsi Sergio Junior (3 ans) et Marco (2 ans) dans le clan Ramos.