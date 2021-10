Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Série Allo Dg Saison 2: De grandes célébrités décrochées pour... Rédigé par leral.net le Lundi 4 Octobre 2021 à 14:44 | | 0 commentaire(s)| La Saison 2 de la série “Allo DG” s’annonce en grande pompe. Après une première saison qui a été très suivie sur le petit écran, le producteur revient avec une deuxième saison pétrie d’innovations. Pour cette nouvelle saison tant attendue par les téléspectateurs et internautes de Sunugal24, de nouvelles têtes ont été recrutées pour rehausser la barre du succès. Dans l’objectif de faire des productions de qualité pour répondre aux attentes des consommateurs, S24 n’a pas lésiné sur les moyens pour recruter des acteurs rompus à la tâche dans le domaine cinématographique.

Il s’agit de Cheikh Seck de Thiès, Samba de Soleil levant, Bouton, Ousmane de la troupe Janxane, ma puce, Maar Lô de la famille Sénégalaise et bien d’autres talentueux acteurs, bien connus du grand public. Le choix de ces personnages est loin d’être fortuit. Les téléspectateurs en feront le constat…



Certains d’entre eux capitalisent plus d’une dizaine d’années d’expérience. Rien que leur nom, renvoie à une myriade de séries qui ont connu un franc succès. D’aucuns ont changé de registre, de rôle. Ce qui veut dire qu’en dehors du suspense du scénario, les personnages réservent des surprises aux férus des séries sénégalaises.



Au demeurant, ces nouvelles recrues additionnées aux acteurs de la première saison, Mbaye Dozé, Aziz Niane, Mére Diéwo, Seydina…, annoncent du lourd.



