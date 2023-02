Série « Karma » : Le faux Bachir proposait des rapports sexuels à des filles en échange d’un rôle Une affaire de faux et d’usurpation d’identité éclabousse la Série « Karma« . Agé de 21 ans, Abdoulaye Sylla a été écroué depuis hier vendredi, pour usurpation d’identité, diffamation, collecte illicite et diffusion de données à caractère personnel.

Le jeune basketteur de Derklé Basket Club se faisait passer pour l’acteur Bachir de la série Karma pour appâter des filles. D’après L’OBS,, il proposait des rencontres de sexe à ses victimes, leur promettant un rôle dans « Karma ». Mais c’est suite à la plainte de Ousseynou Bissichi (Bachir, le vrai), que Abdoulaye Sylla a été arrêté jeudi passé, par la Division Spéciale de Cyber-sécurité (Dsc).



Déféré vendredi devant le procureur de la République, le jeune homme a été placé sous mandat de dépôt.

L’histoire remonte en 2021. A. Ndiaye, une fille de 17 ans, est une des victimes. Le mis en cause envoyait la photo de son sexe à A. Ndiaye.



Le faux Bachir promettait à la demoiselle un rôle dans ses séries, mais moyennant d’abord la somme de 5000 FCfa participer au casting. A. Ndiaye lui a fait un dépôt via Wave. Une réquisition faite à la Sonatel a permis d’identifier le numéro au nom de Ndiaye.



Convoquée le 24 février 2023, la dame a expliqué au policier-enquêteurs que la carte Sim incriminée est utilisée, depuis 2 ans, par son fils aîné, Abdoulaye Sylla. Ce dernier, interpellé le même jour, a reconnu les faits, avouant avoir usurpé l’identité de l’acteur-comédien Ousseynou Bissichi. Il a déclaré avoir téléchargé des photos d’Ousseynou Bissichi qu’il utilise sur Instagram.



Ensuite, il a créé un faux compte. Et, avec le nom de «Bachir série Karma», il a réussi à berner des jeunes filles qui rêvaient d’être actrices de séries télévisées. Abdoulaye Sylla affirme avoir entretenu des rapports sexuels avec certaines filles.



D’autres ont versé, chacune, 5 000 FCfa pour frais de participation à un casting. A. Sylla a précisé que sa stratégie était de se présenter au lieu de rendez-vous dans une posture de photographe attitré de «Bachir» ou «Laye Shooting». Après, il fait des avances aux candidates, promettant de les sélectionner dans des films. Il dit avoir collecté 30 000 FCfa. Aussi, le faux Bachir dit avoir entretenu à deux reprises des rapports sexuels avec la fille N. N.



