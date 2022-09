Série d’accidents au Sénégal: Le Ministre Mansour Faye demande aux chauffeurs de respecter les dispositions du code de la route

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement du Sénégal, Mansour Faye, est sorti du silence suite aux nombreux accidents qui secouent le pays .



« À la suite des deux accidents de la route, survenus, le premier entre Sindia et Bandia dans le département de Mbour et l’autre à Koussanar dans de département de Tamba, faisant au total un bilan macabre de 17 morts, je suis actuellement en déplacement à Tamba pour m’incliner devant la mémoire des disparus », a déclaré Mansour Faye.



Avant de présenter ses condoléances les plus émues aux familles éplorées et de souhaiter un prompt rétablissement aux blessés, le ministre demande aux chauffeurs de s’efforcer à respecter les dispositions du code de la route pour éviter les accidents récurrents, surtout à l’approche du Maouloud.