Série d’agressions multiples à Thiès : Un gang mis hors d’état de nuire

Selon nos informations, dans le but d'élucider cette affaire qui était sur le point de créer un sentiment d'insécurité, une enquête a été ouverte. Ainsi, munis des descriptions des mis en cause par les victimes, les pandores ont eu des pistes. Ainsi, à la suite d’une enquête minutieuse, ils sont parvenus à mettre la main sur la bande tour à tour entre le 6 et le 7 du mois courant.



Ils sont quatre à former la bande. Il s’agit de C. Tine, qui se trouve être le présumé chef de gang, B. Mbaye, A. Thiam et M. Sène. Par la suite, le receleur du gang a été alpagué. Il s’agit de G. Seck. Gérant d'une boutique située à Thiès, il a été pris avec un téléphone portable de marque iPhone qui a été dérobé par les agresseurs, il y a de cela quelques jours. Il a fait aussi l’objet d’interpellation avant d’être acheminé dans les locaux de la BR.



L’enquête, selon nos sources, a permis de constater que les quatre personnes à bord de leurs deux motos Jakarta sillonnaient les rues de Thiès à la recherche de proies. Puisqu’ils étaient armés de coupecoupe, ils tenaient en respect leur cible, une fois localisée. En sus de cela, leurs auditions ont permis de savoir qu’ils étaient aussi des livreurs de chanvre indien. D’ailleurs, quand ils ont été interpellés, leur fouille corporelle a permis de découvrir 22 cornets de chanvre indien qu’ils tentaient de dissimuler, des armes, des gris-gris.



À cela s'ajoutent 12 téléphones portables qui ont été retrouvés chez eux, dont cinq récupérés par leurs propriétaires. L’on nous signale aussi que depuis leur arrestation, une dizaine de victimes se sont signalées. Lors de leur face-à-face avec les enquêteurs, ils ont reconnu les faits qu’on leur reproche. Au terme de leur période de garde à vue, ils ont été déférés au parquet.



Les enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie de Thiès reprochent aux quatre présumés agresseurs les délits d'association de malfaiteurs, vols commis la nuit avec usage d’arme et moyen de locomotion et détention en vue de cession de chanvre indien, coups et blessures volontaires. Concernant le commerçant G. Seck, il est poursuivi pour recel.

EnQuete