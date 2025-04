Série de cambriolage Bambey : Un appel au secours lancé aux autorités par les populations Des cambriolages à répétition visant des lieux de commerce à Bambey Sérère (Centre) suscitent une vive inquiétude chez les habitants de ce village du département de Bambey, qui lancent un appel au secours aux autorités. Au moins cinq magasins ont été cambriolés au cours des six derniers mois, entre le marché hebdomadaire et le marché Ocass de Bambey Sérère. Reportage du quotidien EnQuête

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Avril 2025 à 10:59 | | 0 commentaire(s)|

La fréquence des cambriolages peut être jugée mineure ailleurs. Mais elle inquiète les habitants les Bambey Sérère, car le village est réputé très calme et les infractions de cette nature relevaient presque de l’insolite. Des téléphones portables et de l’argent en espèces sont souvent emportés par les cambrioleurs, selon les victimes.



L’une d’elles, Aliou Fall, dit avoir perdu une importante somme d’argent, lors du cambriolage de sa boutique. “L’insécurité qui règne ici est alarmante. Il faut des mesures urgentes”, s’écrie M. Fall, déplorant l”’inertie” des autorités locales. Selon lui, elles tardent à prendre les dispositions nécessaires pour la quiétude des habitants et des commerçants de Bambey Sérère.



“Quelques jours après un cambriolage survenu en janvier dernier, des agents de la mairie de Ngogom nous ont fait la promesse de recruter un deuxième agent de sécurité pour le marché […] Cette promesse n’est pas encore tenue”, déplore Aliou Fall. Saliou Ndiaye, un jeune entrepreneur, s’inquiète de l’insécurité à Bambey Sérère. Il souhaite que la brigade de gendarmerie de proximité de Lambaye effectue des visites nocturnes dans son village pour dissuader ou arrêter les malfaiteurs.



Saliou Ndiaye propose le recrutement, par la mairie, de plusieurs agents de sécurité chargés de la garde des boutiques du marché Ocass. Élimane Sène, un vendeur de vêtements abonde dans le même sens.



Mieux, “en attendant la mesure que prendra la mairie, les commerçants doivent recruter eux-mêmes des agents de sécurité”, propose M. Sène. Abdoulaye Ngom, un enseignant, rêve, lui, de l’implantation d’une brigade de gendarmerie dans la zone, à Bambey Sérère ou à Ngogom.



“Le village de Bambey Sérère est devenu une agglomération, avec un poids économique non négligeable. Cela devrait inciter les autorités à y installer une brigade de gendarmerie”, dit M. Ngom.



Il réclame la densification de l’éclairage public qui, à son avis, peut dissuader les cambrioleurs. Interrogé par l’APS, le secrétaire municipal de Ngogom, Ndiaw Guèye, assure que la mairie va recruter plusieurs agents de sécurité chargés de la garde des commerces à Bambey Sérère. Le conseil municipal va veiller à la sécurité des commerces et à la protection des commerçants, assure-t-il.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook