Série de micro-documentaires « 365 Rêves chinois »: La cinquième saison, comportant 100 épisodes, débutera en Afrique et sera disponible en anglais et en français Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Décembre 2023 à 17:08 | | 0 commentaire(s)| La cinquième saison de 100 épisodes du micro-documentaire « 365 Rêves chinois » créé par le Bureau d'information du gouvernement populaire de la municipalité de Beijing, débutera en Afrique, sur les plateformes de télévision numérique et sur le site Internet Startimes, à partir du 20 décembre.

Elle sera disponible en anglais et en français, et accessible dans 32 pays d'Afrique subsaharienne tels que le Kenya, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Zambie, la Tanzanie, le Rwanda, Sénégal, Guinée, le Ghana, etc. De ce fait, 16 millions d'abonnés africains à la télévision numérique à domicile et 30 millions d'utilisateurs de téléphones mobiles africains, pourront en profiter.



Produite par la Station de radio et de télévision de Beijing, « 365 Rêves chinois » est la seule série chinoise de micro-documentaires d’une telle ampleur. Cette série documente les rêves chinois en 365 épisodes. En mettant en avant « les gens ordinaires, la vérité et la narration », avec des histoires humaines inédites, des couleurs contemporaines fortes et des moyens techniques de qualité.



Cette fois-ci, le Bureau d'information du gouvernement populaire de la municipalité de Beijing, a lancé un nouveau micro-documentaire anglais-français de 100 épisodes, intitulé « 365 Rêves chinois » en Afrique. Cette nouvelle saison s’appuie sur l'expérience des quatre saisons précédentes, en interviewant les téléspectateurs et en étudiant les préférences des téléspectateurs au Nigéria, au Kenya et dans d'autres pays africains.



De ce fait, pendant la phase de « pré-promotion » et pendant la période de diffusion, elle interagit avec les téléspectateurs des pays africains via les réseaux sociaux étrangers (Facebook), de manière à sélectionner méticuleusement les meilleures histoires.



L’objectif étant de renforcer la popularité du programme, mais surtout, d’impliquer davantage le téléspectateur africain. Cette émission permettra aux téléspectateurs africains, de connaître la Chine contemporaine et permettra aux amis africains, d'avoir une compréhension plus intuitive et plus vivante du Beijing contemporain. Et cela, grâce aux « 365 Rêves chinois ».





