Serigne Abdallah Sall : «J’exhorte le gouvernement, à ouvrir ses portes et à réduire les prix des denrées alimentaires, le chômage des jeunes et…»

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Avril 2025 à 11:20 | | 0 commentaire(s)|

L’imam de la Mosquée Serigne Abass Sall de Saint-Louis, Serigne Abdallah Sall, a exhorté le gouvernement à ouvrir ses portes et à procéder à la réduction des prix des denrées de première nécessité, du chômage des jeunes et à écouter les populations. Le guide religieux, qui a dirigé la prière de l’Eïd el-Fitr à la devanture du cimetière musulman de Médina Marmiyal, a invité les fidèles à un retour aux valeurs et aux principes de l’Islam, avant de prôner une réforme de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire, la CONACOC, chargée de l’observation de la nouvelle lune, tout en procédant également au changement de son mécanisme d’action, pour mettre fin aux divergences qui en découlent. Selon lui, c’est celle-ci qui est à l’origine de toutes les divergences enregistrées concernant le démarrage du mois de Ramadan et la célébration des fêtes religieuses, telles que la Korité et la Tabaski.



Serigne Abdallah Sall n’a pas manqué de formuler des prières pour la paix et le renforcement de la solidarité dans le pays, mais aussi, il a souhaité une bonne réussite et un bon succès aux nouvelles autorités dans la leur mission. L’Imam a rappelé aussi les enseignements des anciens érudits de l’Islam, à savoir Cheikh Oumar Foutiyou Tall, Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadj Malick Sy, Serigne Abass Sall, entre autres. « Ces derniers nous ont vraiment enseigné à respecter le Coran et les recommandations de Seydina Mohamed (PSL) », a-t-il dit.













Sud Quotidien

