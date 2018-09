Serigne Assane Mbacké à Me Wade: "Je jure sur le Saint Coran, Madické n’est pas derrière nous"

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Septembre 2018 à 10:59 | | 2 commentaire(s)|

Serigne Assane Mbacké est l’un des signataires de la lettre, adressée à Me Abdoulaye Wade qui exige une candidature autre que celle de Karim Wade, à la présidentielle de 2019. Interrogé par EnQuête, le responsable d’« Appel 221», mouvement affilié au Pds, dément l’ancien Président qui accuse Madické Niang d’en être l’instigateur. « Madické Niang n’est pas derrière nous. D’ailleurs, il n’était même pas au courant de a lettre en question. Donc, c’est archi faux de dire que, c’est lui qui nous manipule. Je peux jurer sur le Saint-Coran que Madické n’est pas derrière nous. Il ne peut manipuler personne parmi nous autres responsables qui avons signé la lettre », défend-il.



Et d’ajouter : «Notre combat est d’avoir un candidat. Il nous faut impérativement avoir un plan B au Pds. Madické Niang veut être le Plan B du Pds. Il a la légitimité de prétendre à la candidature du parti à la prochaine élection présidentielle. Il faut se rendre à l’évidence : le président Macky Sall ne laissera jamais Karim Wade se présenter contre lui, à la prochaine élection présidentielle. Parce qu’il sait qu’il risque de perdre. Dès lors que la candidature de Karim Wade devient de plus en plus improbable, il nous faut prendre des mesures pour ne pas se faire surprendre, au dernier moment…».



Malgré ces échanges qui sonnent comme une rupture, Serigne Assane Mbacké compte ne pas quitter le Pds. « Nous avons fait toute nos vie dans ce parti. Nous allons continuer le combat. Ce sont des députés et des membres du comité directeur qui ont initié cette lettre », renseigne-t-il.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook