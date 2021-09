Serigne Bass Abdou Khadre à ceux qui pensent que l’état fait en trop pour Touba : «Leurs connaissances du pays ne dépassent pas la capitale» Participant à une réunion avec le ministre de l’intérieur en perspective du Grand Magal touba, le porte-parole du khalife général des mourides en a profité pour répondre aux détracteurs de la ville sainte. Selon Serigne Bass Abdou khadre Mbacké, les « connaissances du pays» de ceux qui critiquent les investissements de l’Etat dans la cité religieuse «ne dépassent pas la capitale».

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Septembre 2021 à 09:36 | | 0 commentaire(s)|

Serigne Bassirou Abdou Khadre a profité de la réunion nationale préparatoire au Grand Magal de Touba, tenue avant-hier, avec le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, pour répondre à ceux qui pensent que l’Etat consacre trop d’investissements à Touba.



Le porte-parole du khalife général des mourides estime que ces derniers ne maitrisent pas ce qu’ils racontent. Pour le chef religieux, «leurs connaissance du pays ne dépassent pas la capitale ». Serigne Bass Abdou Khadre explique que la cité religieuse est une grande ville qui contribue beaucoup à la marche de l’économie sénégalaise et qu’elle mérite des investissements qui correspondent à sa dimension.



Durant la rencontre, le président du comité d’organisation du grand Magal de Touba a réitéré au premier flic du Sénégal la volonté de Serigne Mountakha Mbacké de voir les problèmes d’assainissement et d’eau potable devenir un mauvais souvenir pour les populations de la ville sainte.



En ce qui concerne l’objet de la réunion qui consiste chaque année à passer en revue les différentes questions qui intéressent l’organisation du Magal et qui appellent de la part des services de l’Etat une implication, Serigne Bass Abdou Khadre et sa délégation ont évoqué des points qui tournent principalement autour de l’eau, l’assainissement, l’électricité, l’élevage, le commerce, les télécommunications, etc.



Lors de sa déclaration devant la presse, Antoine Félix Diome a informé que d’ici le Magal, son département ministériel et les services concernés vont « assurer un monitoring rigoureux avec un suivi quotidien qui sera fait par le Gouverneur de Diourbel

. Pour que tout ce que doit faire l’Etat pour une bonne réussite du Magal le soit et dans les conditions souhaitées», a dit le ministre de l’Intérieur.

L’As



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos