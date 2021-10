Serigne Djily Maty Leye Mbacké et la Fédération Bidayatoul organisent un Thiant ce samedi Serigne Djily Maty Leye Mbacké référence et la fédération Bidayatoul vous font part à leur Thiant annuelle qu'il compte organiser le samedi 23-octobre 2021 a Diourbel. Cette 17éme édition est dédié à Serigne Ibrahima Mbacké Ibn Khadim Rassoul en rendre hommage à Serigne Abdou Lahat Bara Mbacké.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Octobre 2021 à 10:46 | | 0 commentaire(s)|



