Serigne Fallou Gaye du GP : « Macky Sall nous a leurré, il voulait faire passer le contrat avec la Mauritanie sur le gaz »

« Macky Sall nous a leurré, il voulait faire passer le contrat avec la Mauritanie sur le gaz », a indiqué Serigne Fallou Gaye, très en colère. Responsable du grand parti à Pikine, présent sur le terrain ce 19 avril pour contester le vote du projet de loi sur le parrainage à l’hémicycle, il s’est prononcé sur les ondes de zikfm.



Le responsable se dit plus que déterminé à dire non contre ce projet de loi sur parrainage. « On est prêt à tous, on est contre le parrainage, même si Malick Gakou a été arrêté nous seront sur le terrain », peste-t-il.



Poursuivant ses propos, il ajoute que l’interdiction du préfet de la marche de ce matin est un recul démocratique pour le Sénégal.





Fanta Diallo Ba