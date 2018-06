Serigne Khadim Diop : "Saltigués yi daniouy fénneu …”

“C’est insensé de penser ainsi comme si eux-mêmes sont immortels”. Serigne Khadim Diop “Coki”, repris par La Cloche, tacle ainsi les Saltigués.



Qui ont prédit, entre autres, la mort d’un journaliste et la réélection de Macky en 2019 au cours des séances de divination et de prévoyance, le week-end dernier, au centre “Malango” de Fatick.



“La mort frappe n’importe qui et à n’importe quel moment”, martèle cet habitant de Mbour. Enfonçant le clou, il indique dans les colonnes du journal que “personne ne sait qui va remporter la prochaine présidentielle”.



D’ailleurs, rapporte la source, il promet de faire des révélations fracassantes sur “les raisons de ces prédictions mal à propos”.