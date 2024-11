Serigne Mbaye Sy Abdou bénit la liste ALSAR de Racine Sy

Accompagné d’une importante délégation, Mamadou Racine Sy, leader de la liste indépendante And Liggey Sénégal ak Racine (ALSAR), s’est rendu ce vendredi dans la ville sainte de Tivaouane.



Sur place, il a reçu les prières ferventes de Serigne Mbaye Sy Abdou Aziz, dit Ndiol Fouta, qui a béni la liste portée par le président d’ALSAR. Le guide religieux a également formulé des prières pour un Sénégal de paix, de prospérité et de progrès collectif.



Racine Sy et sa délégation ont profité de cette visite pour se recueillir sur les mausolées de Serigne Babacar Sy, Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh et Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine.



Un autre moment fort de cette visite, a été l’étape de Bitiw Baba Sy, un quartier emblématique de Tivaouane.



Mamadou Racine Sy s’est déclaré satisfait de l’accueil chaleureux et exceptionnel réservé à sa délégation par la famille d’El Hadj Malick Sy.



Il a conclu sa visite, en renouvelant ses prières pour des élections législatives pacifiques.