Serigne Mbaye Sy « fan » de Youssou Ndour: « J’ai fredonné ses chansons, notamment Tabaski, xaliss… »

Recevant une délégation du groupe Futur Média, le Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour a confié qu’il écoute les chansons de certains artistes-musiciens sénégalais dont le roi du mbalax.



«Je suis Youssou Ndour depuis l’époque « Etoile de Dakar. J’ai fredonné ses chansons. Il avait de la conviction et de la détermination dans ce qu’il faisait et Dieu a fait le reste. Sa dernière récompense au Japon témoigne sa grande réussite. Je m’intéresse beaucoup au chant, si j’avais une voix de rossignol, c’est sûr qu’on m’entendrait partout. Je sais reconnaître une bonne chanson.



De son énorme répertoire, je me suis intéressé à ‘’Tabaski’, ‘’Xaliss’’ et particulièrement à ‘’Dabé’’ . Cette chanson n’est pas anodine (…) J’écoute aussi les chansons de Laye Mboup, Khar Mbaye, Madiodio Gning, Ndiaga Mbaye qui, dans un de ses textes, parle aux détenteurs de la parole. J’ai écouté et décortiqué ses paroles, parce que je fais partie de ceux à qui la parole est donnée.



Nous avons besoin d’être écoutés et critiqué au besoin. Nous n’avons pas besoin qu’on boive nos discours. La parole est quelques choses de sensible et dangereux. J’écoute les chansons, de la même manière que j’écoute les débats à la télé… »