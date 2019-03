Serigne Mbaye Thiam : « Aucun enfant n’a voté lors de cette élection » Le ministre en charge de l’Education nationale a battu en brèche la rumeur soutenant que des mineurs auraient voté lors de la dernière élection présidentielle, selon une vidéo qui est devenue virale sur la toile.

« Aucun enfant n’a voté lors de cette élection », a martelé Serigne Mbaye Thiam sur la RFM.



« On nous montre une vidéo avec des enfants enturbannés qu’on ne peut même pas identifier. On ne dit pas, non plus, dans quelle localité, ni dans quel bureau de vote cela s’est passé. Tout le monde sait que c’est un montage et le représentant de Ousmane Sonko au sein de la Commission nationale de recensement des votes a reconnu que c’est un montage », a encore dit Serigne Mbaye Thiam.

