Serigne Mboup : « Le Coran est à la base de tout »

Sur sa page facebook, Derigne Mboup s’est remémoré ce mardi, son passé de Ndongo dara en déclarant qu’il n’avait aucune expérience dans le monde des affaires, mais, avec le Coran comme bandoulière, il ne s’est pas laissé faire.

« Aujourd’hui je ne cesse de dire que le Coran est à la base de tout. Il y a des années quand je rentrais pour prendre la main sur les affaires de mon père, je n’avais aucune expérience dans le monde des affaires. Mais déterminé à réussir et avec le Coran comme bandoulière, je ne me suis pas laissé faire », a déclaré le patron de CCBM sur sa page facebook visité par Leral.net.



Serigne Mboup est un Sénégalais âgé de 47 ans. Sa formation professionnelle en matière de pratique entrepreneuriale et de gestion d’entreprise s’est exclusivement déroulée auprès de son père, Bara Mboup, qui fut un grand opérateur économique et au sein de l’entreprise familiale qu’il a fondée depuis les années 1960 et dirigée avec rigueur et intelligence jusqu’à sa mort en 1992.



C’est son père Bara Mboup qui l’a préparé à la sagesse des affaires et a guidé et fortifié ses premiers pas et c’est sur la base de cet héritage qu’il a développé le Groupe CCBM qui est aujourd’hui l’un des acteurs économiques privés à capitaux sénégalais les plus dynamiques et les plus innovants.

