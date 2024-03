Serigne Mboup condamne l'agression contre Maïmouna Ndour Faye et lui témoigne son soutien Le président de la coalition And Nawlé and ligguey, Serigne Mboup condamne fermement l'agression dont Maïmouna Ndour Faye, Directrice de 7TV est victime.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Mars 2024 à 18:12 | | 0 commentaire(s)|

"En cette période où nous célébrons le courage et la détermination des femmes à travers le monde, nous sommes profondément attristés d'apprendre l'agression dont notre chère sœur MAIMOUNA NDOUR FAYE a été victime hier nuit.



En sa qualité d'entrepreneure journalistique engagée, Maimouna incarne les valeurs de professionnalisme et de dévouement. Son travail acharné et sa contribution au domaine médiatique méritent d'être salués et protégés.

L'agression dont elle a été victime est inacceptable en tous points et nous la condamnons fermement.



En tant que coalition AND NAWLE AND LIGGUEY, nous appelons les autorités compétentes à prendre des mesures immédiates pour garantir la sécurité des acteurs de la presse et de tout faire pour traduire en justice les auteurs de cet acte odieux.



MAIMOUNA NDOUR FAYE est bien plus qu'une professionnelle, elle est une sœur pour nous tous. Nous lui envoyons toute notre affection, notre soutien et nos prières pour un prompt rétablissement".









Ndèye Fatou Kébé