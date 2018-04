Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Serigne Mboup et Yaye Fatou Diagne auraient divorcé Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Avril 2018 à 11:09 | | 0 commentaire(s)|

Dans la discrétion, l’homme d’affaires Serigne Mboup, patron de CCBM, et la femme politique Yaye Fatou Diagne ont divorcé fin mars 2018. Le couple battait de l’aile depuis plusieurs semaines, a appris Yerimpost. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, est cette vidéo qui a fait le buzz sur le net dans laquelle on voit la désormais ex-Mme Mboup danser au rythme saccadé d’un son traditionnel devant les hommes politiques Aliou Sall et Bamba Fall.



Cet incident a précipité la fin d’un des couples les plus médiatisés du Sénégal, mais aussi l’un des plus surprenants. L’annonce de l’union entre l’ex-disciple de l’école coranique de Coki et l’ancienne basketteuse formée à l’école française, avait en effet intrigué plus d’un. Tant le style de cette dernière tranche d’avec la discrétion et le profil des deux premières épouses de l’homme d’affaires.

Au bout de 3 ans et quelques mois, ils ont décidé de se séparer à l’amiable et de garder des liens cordiaux. D’ailleurs, confie une source à Yerimpost, Serigne Mboup a été aperçu la semaine dernière à Ngathie, à la cérémonie de commémoration de la disparition du père de sa désormais ex-épouse.





