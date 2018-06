Serigne Mboup sur la mort du commerçant Modou Diop : « c’est très facile d’accuser un commerçant de recel »

Le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Kaolack (CCIAK), Serigne Mboup, par ailleurs président de l’association des chambres de commerce du Sénégal, est monté au créneau ce week-end, pour dénoncer la mort du commerçant Modou Diop, décédé il y a quelques jours à Dakar, après son arrestation par la police à la Médina.



« Cet acte, nous le condamnons et le déplorons. Vraiment, qui connait les commerçants, sait que nous ne sommes pas violents. On est dans une économie informelle, c’est très facile d’accuser un commerçant de recel », a déploré le richissime homme d’affaires, en marge d’une assemblée générale qu’il tenait samedi dernier.



Le patron de la CCBM a aussi dit son souhait de voir le dossier diligenté dans les règles de l’art et dans le respect des lois et règlements de notre pays, pour que justice soit rendue. « Il faut qu’on traite le cas comme on le fait actuellement sur le dossier de l’étudiant Fallou Sène. J’invite aussi tous les acteurs économiques à rester calmes et à laisser la justice faire son travail, parce que justice doit être rendue », a-t-il asséné.



En attendant, cette affaire continue de faire du bruit. Il s’agit en effet d’une énième mort d’homme, entre les mains des forces de l’ordre, dans des commissariats de police ou des brigades de gendarmerie.













Vox Populi